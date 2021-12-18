اليوم السابع
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لصا الوايلى للمباحث: "سرقنا أموال من شقة قريبنا بنسخة من مفتاحها"

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:00 م
لصا الوايلى للمباحث: "سرقنا أموال من شقة قريبنا بنسخة من مفتاحها" حبس - أرشيفية
كتب- عبد الرحمن سيد

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اعترف متهمان لرجال المباحث بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن قريبهما بالوايلى وذلك باستخدام نسخة من مفتاح الشقة تحصلا عليه أثناء ترددهما على مسكن المجنى عليه.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما بأنهما خططا منذ فترة لسرقة الشقة ونفذا العملية وتم القبض عليهما وبإرشادهما ضبطت الشرطة جزء من المبلغ وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليـه علـى متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من مفتـاح الشقة بإلقائه فى الطريق العام عقب ارتكابهما الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من أحد الأشخاص، بسرقه مبلغ مالى من مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، على صلة قرابة بالمجنى عليه، مقيمان بذات الدائرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


امن القاهرة

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الوايلى

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