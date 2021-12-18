غلق 11 محلا ومنشأة تجارية مخالفة بالإسكندرية فى حملات مكبرة بحى المنتزه

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، غلق 8 محال تجارية مخالفة، منهم 3 مقاهى والتحفظ على 25 حالة إشغال طريق بحملة مكبرة للتفتيش على الإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على تعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى بتطبيق القرار رقم 2701 لسنة 2021 بشأن التفتيش على الإجراءات الاحترازية وغلق المحال فى الموعد المحدد.

وقاد جمال جابر سكرتير عام الحى الحملة والتى شملت ش جمال عبد الناصر وميدان فيكتوريا والبكباشى العيسوى وشارع القاهرة وشارع سيف وأسفرت الحملة عن التحفظ على 25 حالة إشغال وغرامة فورية نحو 1000 جنيه وغلق 8 محال تجارية متضمنة 3 مقاهى مخالفة.

كما نفذ حى المنتزه أول حملة مسائية برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية فى الموعد المحدد لذلك حيث قاد جمال جابر سكرتير عام الحى والإدارات المعنية حملة شملت شوارع جمال عبد الناصر ؛ ش اسكندر ابراهيم ومتفرعاته وش خليل حماده وجلال حماد وش محمد نجيب وعبد الهادى الجزار ؛ وش مصطفى كامل وأسفرت الحمله عن تحصيل إجمالى غرامات تسعة آلاف جنيه وغلق وتشميع 3 محال تجارية لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء والتحفظ على 80 حالة إشغال متنوعة.

من جهة أخرى تم تنفيذ حملة صباحية بنطاق حى المنتزه أول برئاسه المهندسة جيهان مسعود رئيس بقياده جمال جابر سكرتير عام الحى والإدارات المعنية لإزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطرق أمام المارة والمركبات وأسفرت عن التحفظ على 7 موازين، 2 شمسيه، 4 كراسى، كما تم ازاله الحواجز الحديدية والكاوتش.