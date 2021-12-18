اليوم السابع
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"علوش" شاب بقنا حول عجلته لمشروع توصيل دليفري

السبت، 18 ديسمبر 2021 09:44 م
"علوش" شاب بقنا حول عجلته لمشروع توصيل دليفري علوش
قنا - صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشر مع شاب حول دراجته إلي مشروع توصيل دليفري داخل مدينة قنا منذ سنوات للكسب وتوفير فرصة عمل لنفسه حيث قال عبد الله أحمد والشهير بعلوش، مؤهل متوسط، إنه كان يعمل في شركة في وقت سابق ولضعف مرتبها الشهرى، قرر أن يفكر في مشروع خاص به، والبدء في شراء دراجة لتوصيل الطلبات دليفري. 
 
وأشار أحمد، إلى أنه يبدأ عمله منذ الصباح وحتى فترات المساء ويوصل الطلبات بمبالغ 10 جنيهات و15 جنيها بحسب مسافة الأماكن التي ستصل لها الطلبات. 
 
وأكد عبد الله أحمد، أنه يتلقى الدعم من المحيطين حوله وكلمات التشجيع من الزبائن، وأيضا هناك بعض الكلمات السلبية التي يتجاوزها بالعمل للوصول إلى هدفه، متمنيا أن يحصل على دراجة نارية لسهولة التنقل في توصيل الطلبات. 
 

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