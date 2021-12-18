عزل منزلى لرئيس وزراء الأردن بعد إصابة عائلة بفيروس كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

كشف التلفزيون الأردني، عن أن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وضع في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس كورونا، ونقل التليفزيون عن مصدر حكومي قوله إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قرر التزام العزل المنزلي لأيام بعد إصابة نجليه بفيروس كورونا.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة في الأردن، تسجيل 3705 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، كما تم تسجيل 2976 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة الأردنية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 1031549 حالة إصابة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة عند 12151 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتبلغ 956274 حالة شفاء، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.