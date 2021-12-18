عايزين نتجوز بسرعة.. فتاة تتفق مع خطيبها باختلاق اختطافها لمساومة أسرتها

كتب محمود عبد الراضي

اتفق شاب مع خطيبته على اختلاف واقعة اختطافها للحصول على أموال من أسرتها في حدائق القبة ، لسرعة انهاء الزواج.

وجلس الاثنان معا لرسم سيناريو الواقعة، حيث اتفقا على هروب الفتاة من المنزل، ثم الاتصال بأسرتها والادعاء باختطافها ومساومتهم بالأموال، حتى يتمكن الاثنان من تجهيز عش الزوجية، إلا أن الشرطة كشفت جريمتهما.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من (عامل - مقيم دائرة القسم) بغياب شقيقته (طالبة - مقيمه بذات العنوان) .. عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات ، وفى وقت لاحق ورد إليه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" أخبره خلاله بإختطاف شقيقته وساومه على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.

بتكثيف التحريات أمكـن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل "خطيب المجنى عليها" ، و "شقيقه" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعتـرفـا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مادية ورغبته فـى إتمام الزواج من المبلغ بغيابها إتفق معها على إرتكاب الواقعة ومساومة أهليتها على دفع المبلغ المالى المشار إليه لإتمام زواجهما ، وفى سبيل ذلك إستعان بشقيقه المتهم الثانى وإصطحبا المبلغ بغيابها ومساومة شقيقها على النحو المشار إليه.