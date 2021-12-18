طقس الخليج.. معتدل فى البحرين وغائم بالسعودية بالإمارات والكويت

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم السبت، فى السطور التالية:-

السعودية

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة, ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار. الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس السبت صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س، وموج البحر في الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 02:19، والجزر الأول عند الساعة 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:06. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:19، والجزر الأول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

الكويت