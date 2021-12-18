ضبط شخص لتعديه على زوجته بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالتعدى على زوجته بالضرب وإحداث إصابات بالغة بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وآثار حروق وتم إسعافها ، وقررت بتضررها من زوجها (عاطل "له معلومات جنائية" سبق إتهامه فـى عدد (9) قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - سرقة وسائل نقل - نشل") لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بعصا وإحداث ما بها من حروق بقطعة حديدية ساخنة وإكراهها على توقيع عدد (3) إيصالات أمانة ، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها المشار إليها وأضافت بأن زوجها يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدى عليها بالضرب.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. كما تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (11) قضية (تبديد - إهانة - ضرب - شروع فى سرقة - مخدرات - سرقة) آخرهم قضية سرقة والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من (موظف بجمعية أهلية، كائن مقرها بدائرة المركز).. بإكتشافه مقتل (مدير الجمعية، مقيم بدائرة المركز) داخل مقر الجمعية والعثور على جثة المذكور وبها جرحين قطعيين بالرقبة وآثار بعثرة بدولاب يحتوى على بعض الأوراق الخاصة بالجمعية وسلامة منافذ الجمعية وما قرره الـمُبلغ بعدم وجود ثمة مفقودات من مقر الجمعية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ربة منزل).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما ، فعقدت العزم على التخلص منه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وفور إرتكاب الواقعة إستولت على هاتفه المحمول وتوجهت لمدينة منفلوط وتخلصت منه بإلقائه بترعة الإبراهيمية، وأرشدت عن الأداة المستخدمة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مصاب بعيار نارى بجوار سيارة ربع نقل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة وادى النطرون) حيث إتفاقا على التخلص من المجنى عليه لخلافات مالية بينهم ، ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه بسيارته قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من (مزارع، مقيم بدائرة المركز).. بسرقة (عدد 5 رؤوس ماشية) من داخل المزرعة ملكه الكائنة بدائرة المركز وما قرره الـمُبلغ أنه أثناء تواجده بالمزرعة ملكه فوجئ بدخول 5 أشخاص مُلثمين من بينهم 3 مُسلحين بحوزتهم (2 بندقية آلية - فرد محلى) مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" للمزرعة وتهديده والعمال والإستيلاء على رؤوس ماشية وتحميلها على السيارة ولاذوا بالهرب ، وأثناء قيام نجل المبلغ بملاحقتهم بإحدى السيارات إصطدم إثنين من مرتكبى الواقعة "مستقلى دراجة النارية" بحاجز خراسانى فسقطا على الأرض ولاذا هاربان بالأراضى الزراعية تاركان الدراجة النارية "تم التحفظ عليها" وأمكن ضبط أحدهما وتبين أنه ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا "وبه عدة إصابات نتيجة سقوطه من الدراجة النارية) تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ، وفـى وقتٍ لاحق توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة المتوفى بالإشتراك مع (عدد 10 أشخاص "لـ8 منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم .. وبحوزتهم ( عدد 3 بنادق آلية - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - السيارتين المُستخدمتين فى إرتكاب الواقعة) ، كما أرشد أحد المتهمين عن (عدد 4 رؤوس ماشية – مبلغ مالى من حصيلة بيع المسروقات) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات إدعاء سائق بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى خاص بمحل عمله بالقاهرة .. وإعادة المبلغ المستولى عليه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مـايـو بمديرية أمن القاهرة مـن (سائق بمخزن أعلاف كائن بمحافظة الجيزة) بأنه حال سيره بالطريق الأوسطى بدائرة القسم مستقلاً (سيارة نصف نقل قيادتـه " تابعه للمخزن محل عمله" ملك صاحب مخزن أعلاف) وبحوزته مبلغ مالى لشراء كمية من الأعلاف .. فوجئ بقيام عدد (3) أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" قاموا بإستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم وإستولوا منه على المبلغ المالى المشار إليه كرها عنه ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغ ، وبإعادة مناقشته عدل عـن أقـوالـه ، وأقـر بـأنـه نظراً لمروره بضائقة مادية إختمرت فـى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وإختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، و بإستدعاء المجنى عليه ، إتهمه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من (عامل - مقيم دائرة القسم) بغياب شقيقته (طالبة - مقيمه بذات العنوان) .. عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات ، وفى وقت لاحق ورد إليه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" أخبره خلاله بإختطاف شقيقته وساومه على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.

بتكثيف التحريات أمكـن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل "خطيب المجنى عليها" ، و "شقيقه" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعتـرفـا بإرتكاب الواقعة ، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مادية ورغبته فـى إتمام الزواج من المبلغ بغيابها إتفق معها على إرتكاب الواقعة ومساومة أهليتها على دفع المبلغ المالى المشار إليه لإتمام زواجهما ، وفى سبيل ذلك إستعان بشقيقه المتهم الثانى وإصطحبا المبلغ بغيابها ومساومة شقيقها على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (شريك بشركة تجارة سيارات كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد (موظفين بذات الشركة) بشقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم ، مخصصة كمقـر سـكنى تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور عدد (5) أشخاص أحدهم يرتـدى الملابس الأميرية وإنتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتفتيش الشقة المشار إليها وإستولوا منهم علـى مفاتيح سيارة "ملك المبلغ" وعقب ذلك توجهـوا إلى مقـر الشـركة وإسـتولوا علـى السـيارة وبداخلها مبلـغ مـالى (مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه) وفروا بها هاربين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلـى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين بالإتفاق مع 6 أخرين) مستخدمين سيارتان أحدهما "بدون لوحات معدنيـة" وبإستكمال الفحص تبين أن المبلغين يمارسون نشاطاً غيـر مشـروع فى مجـال الإتجـار بالنقد الأجنبى والتحويلات غير المشروعة إلى خارج البلاد وسابقة تحصلهم على مبلغ مالـى مـن (الشخصان المشار إليهما "المتهمان فى إرتكاب الواقعة محل البلاغ") نظير تحويله بعملة الدولار لخارج البلاد وتسليمها لأحد معارفهم بإحدى الدول إلا أنهم قاموا بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (مليون وستمائة ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضـبط ثلاثة من المتهمين وضـبـط بـحـوزة أحدهم مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، بالإشتراك مع باقى المتهمين وأقر إثنين منهما بأنه نظراً لقيام المجنى عليهم بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (مليون وستمائة ألف جنيه) إختمرت فى ذهنهمـا فكرة إرتكاب الواقعة ، وفى وقت لاحـق وعقب علمهم بتواجد مبالغ مالية داخل سيارة المبلغ توجهوا للشقة محل البلاغ وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ثم توجهوا بالسيارة المستولى عليها بدائرة القسم ، وإستولوا على المبلغ المالى من داخلها وتخلوا عن السيارة بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار (تـم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها).

وفى وقت لاحق وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد إختباء أحد المتهمين الهاربين بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندريـة وتـم إستهدافه بمأموريـة أسفرت عـن ضـبطه وبحوزتـه (مبلغ مالى - سيارة ) بمواجهته أقـر بـشـرائه السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة السرقة .

كما أمكن التوصل إلى إختباء متهمان بمنطقة الطالبية بالجيزة ،أمكن إستهدافهما وضبطهما ، وتم بإرشادهما ضبط ( مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ) ، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق إستقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتى ذلك فى إطار حرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان من العاملين بأوساط التربية والتعليم.