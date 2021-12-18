شرطة باريس تغلق جادة الشانزليزيه تحسبا لنهائى كأس العرب بين تونس والجزائر

كتب محمد جمال

نشرت الشرطة الفرنسية عناصرها فى محيط ومداخل الشانزلزيه تحسبا للاحتفالات التى ستعقب المباراة النهائية لكأس العرب والتي تجمع المنتخب التونسي بنظيره الجزائرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم إنشاء محيط أمني لضمان سلامة التجار والمقيمين والمشاة خلال فترة التسوق لاحتفالات نهاية العام في شارع الشانزليزيه من السبت 18 ديسمبر من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة من يوم الأحد 19 ديسمبر.

وشددت القيادة العامة للشرطة على أن تواجد أشخاص يزعمون أنهم من أنصار فرق كرة القدم من الجزائر أو تونس أو مصر أو قطر أو يتصرفون بهذه الصفة، محظور في المنطقة.

وأفادت قناة "أل سي إي" الإخبارية الفرنسية بأن شرطة باريس اتخذت تلك الإجراءات الصارمة لتجنب أي تجاوزات قد تصدر من أنصار المنتخب الجزائري، أو التونسي.

وتخشى السلطات الفرنسية من أن يؤدي توافد الجماهير على الشارع الأكبر في باريس، إلى تجاوزات قد تمس بالمحلات المحيطة.

وخلال المباريات التي فاز بها المنتخب الجزائري، خرج الشباب بأعداد كبيرة في العاصمة باريس، رافعين الأعلام الوطنية واقتحموا الممرات المرورية وأرسلوا مقذوفات باتجاه الشرطة وفق القناة الفرنسية.