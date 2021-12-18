اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 03:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الصومالي وأعضاء المجلس الاستشاري يؤكدون ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية

السبت، 18 ديسمبر 2021 02:00 م
رئيس الوزراء الصومالي وأعضاء المجلس الاستشاري يؤكدون ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفق رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني في الصومال على الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية، واستكمال ما تبقي من العملية الانتخابية النيابية في البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت - أن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس الوزراء الصومالي مع المجلس الاستشاري الوطني، حيث ركز معهم على القضايا الانتخابية في البلاد.


واستمع روبلي إلى تقرير من رئيس اللجنة الفيدرالية للانتخابات بخصوص عملية التأخر بالنسبة للانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى حول أهمية الشفافية والتعاون المطلوبة لتحقيق ذلك.


جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري الوطني يضم رؤساء الولايات الفيدرالية والحكومة الفيدرالية فى الصومال .


رئيس الوزراء الصومالي

المجلس الاستشاري

الانتخابات التشريعية

الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة