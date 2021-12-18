رئيس الوزراء الصومالي وأعضاء المجلس الاستشاري يؤكدون ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية

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اتفق رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني في الصومال على الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية، واستكمال ما تبقي من العملية الانتخابية النيابية في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت - أن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس الوزراء الصومالي مع المجلس الاستشاري الوطني، حيث ركز معهم على القضايا الانتخابية في البلاد.



واستمع روبلي إلى تقرير من رئيس اللجنة الفيدرالية للانتخابات بخصوص عملية التأخر بالنسبة للانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى حول أهمية الشفافية والتعاون المطلوبة لتحقيق ذلك.



جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري الوطني يضم رؤساء الولايات الفيدرالية والحكومة الفيدرالية فى الصومال .