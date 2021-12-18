رئيس البنك الزراعى: أسقطنا ديون على المتوفين بإجمالى 63 مليون جنيه

إبراهيم حسان

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبادرة التسوية الكاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك، والتى يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، تسقط الديون بالكامل على الأشخاص الذين حصلوا على قروض وديون حتى 100 ألف جنيه.

أضاف فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أنه تم إسقاط ديون 843 عميل توفاهم الله، بإجمالى تكلفة 63 مليون جنيه، كما تم إسقاط ديون لـ 12 ألف شخصا بمديونيات 76 مليون جنيه.

وتابع: "كل شخص لديه مديونية من 25 ألفا وحتى 100 ألف جنيه، يواجه إعفاءً كاملا من الديون، وفقا للمبادرات التى تم إطلاقها لخدمة الفلاح، والبنك المركزى سيمد العمل بهذه المبادرة في الفترة المقبلة".

وفيما يتعلق بالشركات، قال: "يتم سداد 50% فقط من القيمة لمن هم مديونياتهم من 25 ألف – 10 ملايين جنيها، بجانب إسقاط جميع الفوائد المهمشة والتنازل عن كل القضايا المتداولة ضدهم حتى يتثنى لهم التعامل مع الجهاز المصرفي بعد دراسة الحالة".