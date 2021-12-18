دبلوماسي روسي: نقترح إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية

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دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات ثنائية حول الضمانات الأمنية، التي تطالب بها بلاده.

وقال ريابكوف - في تصريح صحفي اليوم السبت - :" نقترح إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية على أساس ثنائي".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: " في حال مشاركة دول أخرى في هذه المحادثات، فسنغرق كل شيء في النقاش والكلام المسهب"، مشيرا إلى أنه لم يوجد حتى الآن أي وضع يشبه العلاقات السائدة مع الولايات المتحدة.

وتابع:" للأسف لا توجد مؤشرات تدل على استعداد واشنطن للتخلي عن الأنماط المعتمدة لديها، فالأمريكيون يستهينون بحقيقة أن كل الأمور لا تتغير نحو الأفضل في العلاقات بيننا ".

يُذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تعليقها على نشر الخارجية الروسية لمشروع المعاهدات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، قالت :" إن الولايات المتحدة لن تجري مشاورات بشأن الأمن في أوروبا في غياب الشركاء من الاتحاد الأوروبي".