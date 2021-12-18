حفل موسيقى وعرض سينمائى.. فعاليات الأمم المتحدة لإحياء يوم اللغة العربية

كتبت ريهام عبد الله

تحتفل منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت باليوم العالمى للغة العربية، وقالت الأمم المتحدة إن العديد من الكيانات الأممية نظمت فعاليات احتفالية يالوم العالمى للغة العربية فى الأمانة العامة للأمم المتحدة، مثل قسم الترجمة العربية، وبرنامج تعليم اللغة العربية، ومكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة، والمكتب الإقليمي لمكتب الحد من الكوارث، فضلا عن النادي العربي في الأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة :"كما رعت بعثتا سلطنة عُمان ومملكة البحرين فعالية خطابية وتكريمية خاصة حضرها جمهور من الدبلوماسيين وممثلي الدول، وأُلقيت فيها كلمات للأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس الجمعية العامة، وللأمين العام لجامعة الدول العربية، عبرت عن أهمية هذه المناسبة".



الأمم المتحدة

فيما تقيم كيانات عدة في المنظمة، داخل المقر وخارجه، فعاليات احتفالية بمناسبة حلول اليوم العالمي للغة العربية، فمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقيم معرضا للمنشورات العربية وعرضا سينمائيا، بدعم من خدمة المعلومات بفيينا، في إطار الجلسة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، كما تستضيف إسكوا فعالية على الإنترنت عنوانها "السهل الممتنع" وعرضا لفيديو "لكل زمان"، وفضلا عن ذلك، تقيم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون مع الجامعة العربية فعالية خاصة في أديس أبابا، كما تبث حجرة الموسيقى في الأمم المتحدة بهذه المناسبة حفلا موسيقا على الإنترنت عبر تلفاز الأمم المتحدة.

فيما تحتفل الأمم المتحدة في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي وبتمثيل من مكتب مدير شعبة التوعية في إدارة التواصل العالمى، باللغة العربية وجمالها وقيمتها، والحاجة إلى صون تراثها، ودعم استخدامها في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية العالمية، وتقام تلك الفعاليات بدعم من جامعة الدول العربية.

وُتُعد اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.

ويتوزع متحدثو العربية بين المنطقة العربية و عديد المناطق الأخرى المجاورة كا تركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا، حيث أن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة "لغة القرآن"، ولا تتم الصلاة "وعبادات أخرى" في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها كما أن العربية، هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية حيث كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.

وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال لا الحصر الهندسة والشعر والفلسفة والغناء.

وسادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، مثل: التركية والفارسية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية والألبانية وبعض اللغات الإفريقية الأخرى مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية وخاصةً المتوسطية منها كالإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية.

وفضلا عن ذلك، مثلت حافزاً إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.