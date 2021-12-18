تنصيب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ،ورائد عام اتحاد طلاب كفرالشيخ، وأحمد موسى رمضان، رائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالوزارة، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بحضور محمد الدفراوي الموجه العام، وحموده يونس، موجه عام اتحاد الطلاب.

وكرم وكيل الوزارة، ورائد عام اتحاد طلاب مدارس الجمهورية الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمتميزين في مجال الاتحادات الطلابية الطلابية على مستوى المحافظة.

كما عقد اللقاء المهني لرفع كفاءة المختصين بأعمال الاتحادات الطلابية والريادة على مستوى المحافظة لموجهي التربية الاجتماعية، ومسئولي الاتحادات الطلابية، والرواد العموم ، ومديري المدارس-ورواد الفصول، والطلاب قيادات الاتحاد.

وقدم وكيل الوزارة فى نهاية اللقاء الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم كفر الشيخ، مشيداً بانتخابات الاتحاد التنفيذي التي أجريت، مشيرًا إلى أنها تجربة ديمقراطية، يمارسها الطلاب بأنفسهم، مشيراً إلى أن اتحاد الطلاب هو تنظيم تربوي، يهدف لمساعدة الطلاب علي حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل العقبات الدراسية والاجتماعية، التي تقابلهم، وذلك تحت إشراف أخصائيي وموجهي التربية الاجتماعية.