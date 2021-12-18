اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 04:48 م
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فى 2020 ..

تنحى مسئول التحقيقات عن "حفلات الكريمساس" فى داونينج ستريت لخرقه قيود كورونا

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:30 م
تنحى مسئول التحقيقات عن "حفلات الكريمساس" فى داونينج ستريت لخرقه قيود كورونا بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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انسحب أكبر موظف مدني في المملكة المتحدة من تحقيقات كان يجريها حول حفلات عيد الميلاد المزعومة في داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى-  بعد مزاعم بأنه هو أيضا انتهك قيود وباء كورونا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون كان كلف سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس بالتحقيق فيما إذا كانت سلسلة من حفلات الكريسماس المزعومة انتهكت قيود كورونا في أواخر عام 2020.

لكن كيس نفسه اتهم بحضور حفلتين في ديسمبر من العام الماضي في مكتب مجلس الوزراء.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء في وقت متأخر من أمس الجمعة: "لضمان أن التحقيقات الجارية تحافظ على ثقة الجمهور ، تنحى سكرتير مجلس الوزراء عما تبقى من التحقيقات".

وسيرأس التحقيقات الآن سو جراي ، الرئيس السابق لقسم اللياقة والأخلاق في مكتب مجلس الوزراء وهى الآن مسئول كبير في إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات.

ونقلت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية عن اثنين من المسئولين الحاضرين فى الحفلات المزعومة قولهما إن  كيس احتسى المشروبات مع مجموعة من 15 إلى 20 موظفًا في مكتبه وفي غرفة الانتظار بالخارج فى مبنى حكومى في منتصف ديسمبر 2020.

 

 

في ذلك الوقت ، كانت لندن تخضع لقيود المستوى 2 ، مما يعني أنه لم يُسمح للأشخاص بالتواصل الاجتماعي داخل منازلهم وقيل لهم العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.

 

فيما يتعلق بهذه الادعاءات ، قال مكتب مجلس الوزراء: "هذه الادعاءات غير صحيحة بشكل قاطع".

 

ووفقا للمصادر ومجموعة من وسائل الإعلام، حضر كيس حفلة عيد ميلاد أخرى بعد أن تم وضع لندن في قيود المستوى 3 ، عندما صدرت أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم وتم وضع المدينة في "حالة تأهب قصوى للغاية".

 

 


سيمون كيس

بريطانيا

حفلات الكريسماس

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

وباء كورونا

لندن

قيود كورونا

داونينج ستريت

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