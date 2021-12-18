"تموين المنيا" تضبط حمير حية ومسلوخة داخل مخزن مهجور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مكان مهجور بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا يحوى مجموعة من الحمير منها الحى ومنها المسلوخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وجود 45 حمار حي و9 حمير مسلوخة و 14 جلد حمار وسكينة سلخ.

واضاف وكيل وزارة التموين، أنه تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4069 إداري قسم ملوي .

وكان مدينة ملوى قد شهدت انتشار انتشار لمقطع فيديو مدته دقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يظهر فيه وجود عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخة الجلد داخل إحدى المنازل الغير مأهولة تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات وبدأت النيابه التحقيق.