تعرف على نسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز أبو كبير بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الابنية التعليمية بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 39 مليون و 132 ألف جنيه شملت ، انشاء جديد لمدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و708 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 % أعمال الاحلال الكلي لمدرسة أبو كبير الثانوية بنين بتكلفة 9 مليون و 718 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 92 % ، أعمال الاحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة بتكلفة 5 مليون و 513 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85 % أعمال توسعة مدرسة أبو مليحه الرسمية للغات بتكلفة 4 مليون و 315 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 88 % انشاء جديد لمدرسة مجدي السيد نور الابتدائية بتكلفة 7 مليون و 447 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 78 % أعمال الاحلال الكلي لمدرسة منشأة رضوان الابتدائية رقم 2 بتكلفة 8 مليون و 516 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 28 % .

أعمال الاحلال الكلي لمدرسة منزل ميمون للتعليم الاساسي بتكلفة 5 مليون و 578 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 20 % .

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعه الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.