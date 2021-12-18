تعرف على التحويلات المرورية ضمن أعمال تطوير طريق "الإسكندرية ـ مطروح"

كتب عبد الرحمن سيد

اعتمدت إدارة المرور تحويلات لتنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الساحلى "الإسكندرية ـ مطروح" لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى بجهة الكيلو 101 بطريق "الإسكندرية ـ مطروح" الساحلى ليخدم القادم من طريق وادى النطرون العلمين اتجاة طريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى فى اتجاه مطروح، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الساحلى القادم من الإسكندرية باتجاه مطروح وتحويل الحركة إلى الاتجاه الآخر ليعمل "قادم ومتجه" بواقع حارتين لكل اتجاه بطول 600 متر، على أن تكون مدة الأعمال ثلاثة أشهر وعلى مدار اليوم الكامل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.