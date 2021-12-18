تعرف على أهم 9 مصطلحات اقتصادية للمبتدئين

كتبت أسماء أمين

الاقتصاد هو النظام الاقتصاديّ الذي تتبناه الدولة مُتقاطعاً مع بقية العناصر الاقتصاديّة الأخرى كالموارد، ورؤوس الأموال والاستهلاك، ورغم الأهمية الكبرى للاقتصاد في حياة الشعوب إلا أنّ الغالبية العظمى من المواطنين لا يعرفون الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد لعدم درايتهم بالمفاهيم الأوّلية التي تُمكّنهم من رؤية الصورة العامّة للوضع الاقتصادي في الدولة، سنعرض في السطور القادمة أهم 9 مصطلحات اقتصادية.

1- الاقتصاد الجزئى:

القتصاد الجزئي هو دراسة سلوك وتصرفات المستهلكين والشركات أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد الشحيحة، ويتناول أيضاً كيفية تسعير السلع فى السوق وأسباب التغيرات فى الأسعار.ويهتم به هم المديرون

2- الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلى يتناول أمورا مثل أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة، وغيرها من المواضيع هو أكثر استخداماً من قبل المستثمرين،

3- العرض والطلب

هو لتحديد الأسعار في سوق تنافسية تماماً ، بمعنى انه كلما زاد المعروض من سلعة كلما انخفض سعرها، ومتى زاد الطلب عليها ارتفع ثمنها.

4- المنفعة الحدية

هي منفعة الوحدة الأخيرة، بحيث يمتنع الشخص بعدها عن طلب وحدات إضافية جديدة من تلك السلعة، فهي تتزايد أولاً ثم تتناقص بعد حد معين إلى أن تصل إلى الصفر وقد تصبح سالبة ، بمعنى أنه كلما كان لدى الشخص الكثير من شيء ما، كلما قلت أهميته بالنسبة له.

5- الناتج المحلى الاجمالى

هو المقياس الأساسي لحجم الاقتصاد، ويساوي مجموع القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها في بلد ما خلال فترة زمنية محددة.

6- معدل النمو الاقتصادى

معدل النمو الاقتصادي هو نسبة التغير في الدخل لدولة معينة لمدة عام واحد، وبما أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس الدخل القومي، فإن معدل نموه يعتبر مؤشرا تقريبيا حول كيفية نمو دخل الفرد بشكل سنوي.

7- التضخم

هو نسبة التغير في أسعار السلع والخدمات عن مستواه قبل عام، سواء كان هذا التغير ناتجا عن زيادة كمية النقد المتداول، أو ناجما عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي ، وإدارة معدل التضخم والحفاظ عليه منخفضاً هو الدور الأساسي للبنوك المركزية. ، وذلك على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل يتم تحديده من قبل قوى السوق، ويعتمد على معدل التضخم والتوقعات حول مستقبل الاقتصاد. عندما يرتفع إنفاق الحكومة، عادة ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب، وبالتالي زيادة الأسعار، وهو ما يعني أن معدلي النمو والتضخم سيرتفعان أيضاً، والعكس صحيح.

8- دورة الأعمال التجارية

- تمر الاقتصادات حول العالم بفترات من الازدهار والكساد خلال دورات تستمر تقريباً لحوالي 7 سنوات ،و تنقسم الدورة إلى مراحل، الأولى هي التوسع والازدهار، وتشهد هذه المرحلة زيادة في الإنتاج والأسعار، تليها مرحلة انكماش تؤدي إلى ركود (فترة من النمو السلبي /ارتفاع معدل البطالة)، ثم أخيراً مرحلة الانتعاش.

9- تكلفة الفرصة البديلة

عند القيام بنشاط ما، يميل الشخص إلى قياس قيمة ذلك النشاط مقارنة مع بدائل أخرى، وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة، بمعنى اذا استقال شخص ما من وظيفة ذات دخل سنوي يقدر بحوالي 120 ألف جنيه من أجل العمل على مشروعه الخاص، فإن تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لذلك الشخص هي 120 ألف جنيه سنوياً.ويجب أن تكون أرباحه من ذلك المشروع أعلى مما تخلى عنه.