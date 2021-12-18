تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى الجمالية

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقته مشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن فى الجمالية.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وتم ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – انسيال) مجهولين المصدر، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.