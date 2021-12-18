تجديد حبس تشكيل عصابى نسائى لسرقة السيدات فى الأماكن العامة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من سيدتين وصاحب محل هواتف محمول 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة السيدات فى الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل"، مُتخذتان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب عدد 4 وقائع، واضافت المتهمتان إنهما اعتادا تتبع السيدات فى الأماكن المزدحمة ونشلهن الأموال والهواتف المحمولة وبيعها لأحد الأشخاص.

وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلها "سيىء النية" مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.