بورسعيد للفنون الشعبية تتألق فى ليلة مصرية احتفالاً بالعيد القومى للمدينة الباسلة

بورسعيد - محمد عزام

قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، مساء اليوم السبت، عرضاً غنائياً استعراضياً تحت عنوان "ليلة مصرية"، وذلك في قصر ثقافة بورسعيد بنطاق حي المناخ.

احتفل قصر ثقافة بورسعيد، بالعيد القومي للمدينة الباسلة والموافق 23 من الشهر الجاري، في أولى حفلاته مقدماً مجموعة متميزة من الاستعراضات تحت إشراف الشاعر السيد السمري مدير القصر .

وقدمت الفرقة باقة متنوعة من الاستعراضات التى عبرت عن تراث بورسعيد الشعبي منها الخلالة و أم الخلول و البحرية و آه يالاللي والشيالة، هذا بجانب مجموعة تابلوهات راقصة تعبر عن تراث مصر الشعبي من مختلف المحافظات وهي "الصعيدى - التحطيب وسلم على، النوبى - حلوة بلاد النوبة، الفلاحى - ريف بلدنا، والبدوى - الحجالة جتالة عيونك جتالة".

وأنهت الفرقة الحفل بأغنية " الله على مصر وحلاوتها"، وشهد الحفل الدكتورة جيهان الملكي مدير عام الثقافة والمخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي لمحافظ بورسعيد و جمهور كبير ملأ المسرح و تفاعل مع فقرات الحفل.