بطارخ السمك مزاج الأكيلة الكيلو يبدأ من 700 جنيه فى دمياط الجديدة.. صور

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان بطارخ السمك مزاج الأكيلة الكيلو يبدأ 700 جنيه.

ويعتبر أكل البطارخ مزاج الأكيلة ومحبى أكل السمك وخاصة أبناء المحافظات الساحلية ومنها محافظة دمياط.

ويقول مصطفى الأشقر أحد أصحاب محلات بيع البطارخ، إن البطارخ لها انواع منها بطارخ البورى والطوبار والقاروص ولكن بطارخ البورى هى الأفضل والأكثر إقبالا ويبلغ سعر الكيلو 1200 جنيه ويبدأ سعر بطارخ الطوبار 700 جنيه.

وأضاف الأشقر أن الإقبال على شراء البطارخ له فئة معينة ولكن البعض يقبل على الشراء 1/2 كيلو او حتى صابع واحد ويتراوح سعره من 70:120 جنيه لصابع الواحد.

وأشار مصطفى الأشقر إلى أن البطارخ لها طريقة فى عملها وهى تنظيف البطروخ جيدا ثم يحفظ فى الثلاجة ويتم تمليحه حسب الاحتياج وكل بطروخ له نسبة معينة من الملح تختلف عن الاخر حسب النوع والحجم، وزيادة الملح تزيد ملوحته وتقليل الملح يفسده.

وأشار الأشقر إلى أن البطارخ موجودة ومتوفرة طول العام لأنه يتم تخزينها بالثلاجة وتستخدم حسب الاحتياج.











