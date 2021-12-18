براءة منة فضالى من اتهامها بالنصب على صاحبة متجر إلكتروني

كتب بهجت أبو ضيف

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ببرءاة الفنانة منة فضالى من اتهامه بالنصب على سيدة صاحب متجر لبيع الملابس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الدعوى، أن الشاكية فوجئت بالفنانة تتواصل معه عبر رسائل صفحتها عبر "فيس بوك"، واختارت بعض الفساتين وطلبت الحصول عليها مقابل عمل دعاية وترويج لمنتجات الصفحة عن طريق صفحتها الشخصية.

وتابعت الدعوى، أن الشاكية فوجئت بالفنانة تخالف الاتفاق بعد استلامها الفساتين التي قامت باختيارها والتصوير بها، خلال حفل عيد ميلادها، وتهربت من عمل ريفيو لصفحة الشاكية وفقًا للاتفاق المبرم بينهم.