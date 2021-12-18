بتكلفة مليار و500 مليون.. محور الشهيد باسم فكرى يربط شرق وغرب النيل بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن ديوان عام محافظة قنا، عن تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم لمحور الشهيد باسم فكري الرابط ما بين مدينتي نقادة وقوص والشرق والغرب، وذلك قبل افتتاحه رسميا.



ويمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 متر وحارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقـاطعـات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

وسيساهم المحور فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

كما يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث سيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.

وكان قد وافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على اطلاق اسم الشهيد الرائد باسم فكرى أحمد طه على محور قوص – نقاده، وذلك تخليدا لذكرى الشهيد والدور البطولى الذى قام به لضبط الخارجين على القانون، تلبية لمطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبناؤهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن أمن واستقرار وطننا الغالي، وبناءً على طلب أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية وأهالى قنا.



طريق محور الشهيد



بوابات المحور



محور الشهيد باسم فكري بقنا