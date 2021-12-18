اليوم السابع
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انضمام الطائرة الرابعة من طراز إيرباص A320 NEO لأسطول شركة إير كايرو

السبت، 18 ديسمبر 2021 07:44 م
انضمام الطائرة الرابعة من طراز إيرباص A320 NEO لأسطول شركة إير كايرو اير كايرو
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن إنضمام الطائرة الرابعة من طراز إيرباص A320 NEO لأسطولها الجوي، بعد تسلمها من شركة إيرباص العالمية، ضمن خطة الشركة لزيادة أسطولها الجوي ليصل إلى 10 طائرات مع نهاية العام الجاري.
 
وتسلم وفد من شركة إيركايرو، الطائرة الجديدة من طراز إيرباص A320 NEO، بمصنع تولوز بفرنسا، حيث أجرى الفحوصات الفنية على الطائرة وأنهى كافة اجراءات التسليم، قبل انضمامها إلى الأسطول الجوي للشركة.
 
وتواصل شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران، خطتها التوسعية ودعم أسطولها الجوي، بضم طائرات جديدة، تمنكها من تعزيز شبكة خطوطها الجديدة الممتدة إقليمياً ودولياً لتقدم خدماتها لمزيد من الدول ضمن أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط الأمر الذي يدعم استراتيجية التوسع والتحديث بتسيير رحلات جديدة عبر مختلف قارات العالم.
 
وتتميز طائرات إيرباص A320 NEO ، بأنها تضم 186 مقعداً في الدرجة الاقتصادية، وتم تجهيزها بصفات استثنائية من الأداء الفني والاقتصادي والبيئي على حدٍ سواء، ويتمتع المسافرون بأكبر قدر من الراحة على متن الطائرة التي تُعتبر الأوسع بين نظيراتها ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، فضلاً عن أحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة.
 
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