اليوم العالمي للمهاجرين 2021.. تعزيز صحة اللاجئين برفع كفاءة العاملين الصحيين

كتبت أمل علام

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للمهاجرين 2021، اليوم الموافق 18 ديسمبر، بإطلاق "صحة اللاجئين والمهاجرين: معايير الكفاءة العالمية للعاملين الصحيين"، حيث تهدف المعايير ودليل المعرفة المصاحب ودليل المناهج إلى تعزيز القوى العاملة الصحية ودعم توفير خدمات صحية عالية الجودة تركز على الناس.

وأوضحت المنظمة، تهدف معايير الكفاءة العالمية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين إلى تعزيز قدرة البلدان على تقديم الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء العالم، من خلال تحديد مجموعة الكفاءات التي ينبغي دمجها في تعليم العاملين الصحيين و الممارسات.

وقالت، اليوم، يعيش عدد أكبر من أي وقت مضى في بلد آخر غير البلد الذي وُلدوا فيه، أكثر من مليار شخص في حالة تنقل، بينما يهاجر العديد من الأفراد بدافع الاختيار، يهاجر كثيرون آخرون بدافع الضرورة، 1 من كل 30 شخصًا مهاجر ، وشخص واحد من كل 95 نازح قسريًا، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام بسبب الفقر وانعدام الأمن البشري ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية والصراع والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية.

قال الدكتور سانتينو سيفيروني، مدير الصحة والهجرة بمنظمة الصحة العالمية: "في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون والمهاجرون مخاطر صحية مماثلة على المجتمعات المضيفة لهم، قد يكون لديهم احتياجات صحية محددة وغالبًا ما يكونون عرضة لنتائج صحية ضارة بسبب تنقلهم وظروف عملهم ومعيشتهم".

وأضاف: يواجه اللاجئون والمهاجرون عقبات في الوصول إلى الخدمات الصحية، يمكن أن تشمل هذه الاختلافات اللغوية والثقافية، والتمييز المؤسسي، والاستخدام المقيد للخدمات الصحية، وكلها تشكل تفاعلاتها مع النظام الصحي والقوى العاملة الصحية في البلد المضيف".

تضع النظم الصحية الشاملة الناس في مركزها، سيسمح تطوير المعايير وتكييفها مع السياقات القطرية للعاملين الصحيين بتحسين الممارسات الصحية، مما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل للاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة ، تلعب القوى العاملة الصحية دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الصحية الشاملة التي تحترم احتياجات الشخص الثقافية والدينية واللغوية، موضحة إنه من خلال التدريب المناسب، يمكن للعاملين الصحيين تطوير الكفاءات للتكيف وتقديم الخدمات المناسبة لثقافة واحتياجات كل شخص، مع دمج هذه الكفاءات في مناهج الرعاية الصحية، يتم تعزيز مرونة النظم الصحية للاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين.

وتم إطلاق الوثيقة في اليوم العالمي للمهاجرين 2021، وهي مصحوبة بدليل المعرفة ودليل المناهج لدعم تفعيلها.

وأكدت، أن العاملون الصحيون الذين يقدمون الخدمات الصحية للمهاجرين واللاجئين مدعوون لدمج المعايير في أنشطة الرعاية الصحية اليومية الخاصة بهم، يمكن تصميم الكفاءات الموصوفة لتلائم البيئات المختلفة التي يعمل فيها العاملون الصحيون وتأخذ في الاعتبار متطلبات وقيود النظم الصحية المحلية بالإضافة إلى خصائص مجموعات اللاجئين والمهاجرين المتنوعة.

هذه هي المجموعة الأولى من معايير الكفاءة التي يتم تطويرها للعاملين الصحيين الذين يقدمون الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين وكذلك للمؤسسات التعليمية لدمج هذه المعايير والمعرفة الأساسية والمهارات في تدريب العاملين الصحيين.