اليوم السابع: الإنتاج الوطنى أولا.. شعار الجمهورية الجديدة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: 5 آلاف وحدة صناعية جديدة لتحقيق طفرة فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

5 قلاع صناعية فى قطاعات الأثاث والنسيج والدواء والدباغة والبلاستيكو، و9 مجمعات صناعية فى صعيد مصر لخلق الوظائف الجديدة، و330 فدانا لصناعة الأثاث فى دمياط لإحياء الصناعة، وتدشين مدينة للنسيج فى السادات بالمنوفية.

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