النيابة تستدعى شهود عيان فى واقعة احتراق شقة عروسين بالسيدة زينب

كتب سليم على

استدعت نيابة السيدة زينب الجزئية، شهود عيان بشارع صدقى بدائرة القسم لسؤالهم حول واقعة احتراق شقة عروسين قبل فرحهم بساعات، كما أمرت رجال الحماية المدنية، بمعاينة الواقعة وإعداد تقرير عنها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع فى الشقة وعندما عاد العروسين وجدا سيارات الإطفاء بالمكان. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

كان شارع صدقى بمنطقة السيدة زينب شهد حادثا مأساويا بعدما علم عروسين قبل ذهابهما لعش الزوجية بساعات أن منزلهما قد تفحم بالكامل إلا بعض الغرف مما جعل أهالى العروسين وجيرانهما يؤكدون أن الواقعة بفعل بفاعل، حيث قالت والدة عمرو العريس: " كنا فى الفرح مع أهالينا وأهالى المنطقة، وعماليين نرقص وفرحانين.. وابنى وزوجته تعبوا فى تجهيز كل شيء وكان بيوفر كل فلوسه علشان خاطر يجهز شقته".