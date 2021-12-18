المتهمون باختطاف شخص بالدقي: "نستدرج الضحية بطلب على الفيس بوك"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهمون باختطاف شخص لمساومة ذويه على الأموال، مؤكدين أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامي في ارتكاب الجرائم.

وأضاف المتهمون أنهم يرسلون طلبات صداقة عشوائية من "أكونت" باسم سيدة، ويجرون صداقات وهمية تنتهي باختطاف الأشخاص وسرقتهم.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) وقرر بغياب شقيقه "يحملان جنسية إحدى الدول" وعقب ذلك ورد له إتصال هاتفى طلب منه تحويل مبلغ مالى عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).. كما أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "مُطواة ") وبرفقتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى وإستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة .. واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .