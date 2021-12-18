القوات المسلحة العراقية: قاعدة "عين الأسد" تحت سيطرة قواتنا بشكل تام

أكد الناطق باسم القائد للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيي رسول أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، تحت سيطرة القوات العراقية بالكامل.
وقال رسول - في تصريح قناة السومرية الإخبارية اليوم/السبت/ - إنه "لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل قاعدة عين الأسد، وما يوجد هناك هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستي وتمكين القوات العراقية" ، مبينا أن الكثير من الأماكن داخل القاعدة أخليت من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع هي تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية من أسلحة وآليات ومعدات تدعم قواتنا في مهمة الدفاع عن البلد.
وأضاف أن القاعدة عراقية والمسؤول عنها قائد عراقي وتحميها قوات عراقية وحتى المستشارون هم ضمن الحماية العراقية، مؤكدا على أن القاعدة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصراً.
يذكرأن، وصل وفد أمنى عراقى رفيع المستوى، اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، وذلك للإشراف على عملية انسحاب قوات التحالف الدولى.
وقال مصدر أمني ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن وفدا أمنيا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي.
وأضاف المصدر أن الزيارة تهدف أيضا إلى الاطلاع على نقاط الدعم اللوجستي الخاصة بتسليم المعدات والأسلحة لدعم قوات الأمن العراقي.
وكانت العراق قد أعلن مؤخرا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها بشكل رسمي من البلاد.
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