الصحة: جميع برتوكولات علاج أعراض كورونا مؤثرة في مواجهة أوميكرون

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا فعالة بدرجة ممتازة في الوقاية من المراضة الشديدة الناتجة عن الإصابة بكورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع إنة يجب الاستمرار في تطبيق الاحجراءات الاحترازية كاملة مضيفا أن معظم الإصابات اليومية لكورونا تكون بالمتحور دلتا وتابع : هناك اجراءات دقيقة نتخذها لرصد المتحورات الجديدة لكورونا وأوضح أن جميع البرتوكولات العلاجية لكورونا مؤثرة في مواجهة المتحورات الجديدة بما فيها أوميكرون.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أنجميع اللقاحات الحالية مؤثرة في مواجهة اصابات كورونا مضيفا أن الدولة وفرت كل الامكانات لرعاية المصابين بكورونا في المستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.