الرى: إزالة 26 ألف حالة تعدٍ على المجارى المائية بمساحة 4.5 مليون متر مربع

كتبت ــ أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه تم إزالة أكثر من 26 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالى 4.5 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف، أنه في ضوء المتابعة المستمرة والإزالة الفورية للتعديات قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإزالة حالة تعدٍ فى المهد عبارة عن أعمال ردم بطول 20 مترا بواجهة الوراق بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحى الوراق وباستخدام معدات الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى.

كما تواصل أجهزة الوزارة حملات التفتيش على النوادى النهرية القائمة فى نطاق القاهرة الكبرى للتأكد من التزامها التام باشتراطات التراخيص وإنذار المخالفين حال وجود أى مخالفة تمهيداً لإزالتها، حيث تم المرور على نادى الإعلاميين بالبر الغربي لجزيرة المنيل لمتابعة أعمال رد الشئ لأصله بإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة جراء مخالفة النادى لاشتراطات ترخيص تطوير المرسي التابع للنادى والقيام بعمل قطع فى الميل الخلفى للجسر وحفر فى المسطاح.

كما تم المرور على مرسي النادى الأهلى والتأكد من إزالة الإشغالات المقامة بالمخالفة على المرسي المقام بالنادى وهو عبارة عن (2) مظلة، وكذلك توجيه إنذار لنادى يخت الجيزة بالبر الغربي للنيل بالدقى لإزالة المظلة المقامة بالمخالفة أعلى النادى فوق منسوب الكورنيش، وجارى المتابعة لإزالة التعدى، كما تم توجيه إنذار لمرسي أحد المطاعم بالبر الغربي للنيل لمخالفة اشتراطات تجديد المرسي ، حيث تعهدت الشركة المالكة بإزالة المخالفة والالتزام بإشتراطات الترخيص، وجارى المتابعة لإزالة التعدى، كما تم توجيه إنذار نهائى لإحدى المراكب السياحية بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك لإزالة دور مخالف أعلى المركب ، وفى حال عدم الإزالة سيتم إلغاء الترخيص نهائياً.

كما تتواصل أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات حيث تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعدى بالردم بمساحة 400 متر مربع بناحية عزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا و 2 سور بالبلوك بناحية البيهو بمركز سمالوط بالمنيا على مساحة 535 مترا مربعا وغرفة بالبلوك بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بالمنيا على مساحة 12 مترا مربعا.

كما تم تنفيذ (11) قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 1892 مترا مربعا بالخزندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج ، وتنفيذ 22 قرار إزالة ردم بمساحة 6526 مترا مربعا بقرية ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية وبتواجد قوات شرطة مركز سمنود.

كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة ناحية جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وتنفيذ 18 قرار إزالة منها 16 قرار ردم بمساحة 4556 مترا مربعا و 2 قرار مبنى مخالف بمساحة 65 مترا مربعا وذلك بناحية عزبة محمد سعيد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

بالإضافة لتنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات بمساحة 5014 مترا مربعا بمركز اطفيح بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ 13 قرار إزالة بقسمى شرطة الجيزة وإمبابة عبارة عن براطيم مخالفة ورسو مخالف لأحد اللنشات وإشغالات مخالفة بالمراسي ومزرعة سمكية بجزيرة الدهب وردم بالنيل بجزيرة الدهب.

كما تم إزالة حالة تعدٍ عبارة عن قاعة أفراح مقامة بالمخالفة على نهر النيل بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بمساحة 750 مترا مربعا، وتنفيذ 8 قرارات مخالفات ردم بمساحة 430 مترا مربعا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن.