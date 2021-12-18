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التعليم تطالب المديريات بإرسال إنجازات تدريب المعلمين للعام الدراسى 2020/2021

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:01 ص
التعليم تطالب المديريات بإرسال إنجازات تدريب المعلمين للعام الدراسى 2020/2021 وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة الوقوف على إنجازات تدريب المعلمين للعام الدراسي 2020,2021، فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال حتى الثانوى العام، وإرساله إلى الوزارة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بشأن تدريبات المعلمين، موضحة أنه في إطار حرص الوزارة علي المتابعة الجادة والمستمرة علي حسن سير العملية التعليمية وتنفيذ خطة التنمية المهنية المستدامة وإدراكاً لأهمية دور وحدات التدريب في ضمان استمرار التنمية المهنية المستدامة لجميع أطراف العملية التعليمية، يجب إعداد تقرير عن إنجازات التدريب الخاص بالمديرية عن الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر 2021.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يتم إعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية، موضحاً بها الإطار العام لكافة الأنشطة التدريبية والتي تتعدي اليوم الواحد تمهيدا للعرض علي اللجنة العليا للتدريب، مع التنبيه علي عدم تنفيذ أى أنشطة تدريبية أو ورش عمل ودعوة المتدربين للتدريب إلا بعد موافقة كتابية من رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائب رئيس اللجنة العليا للتدريب.
 
وشددت الوزارة، أنه يتم التنبيه على عدم عقد أى أنشطة تدريبية إلا من خلال إدارة التدريب بالمديريات التعليمية وإعداد تقرير شهري عن كافة الأنشطة التدريبية.
 
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التربية والتعليم

تدريب المعلمين

أنشطة تدريب المعلمين

التنمية المستدامة لتدريب المعلمين

اخبار مصر

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