اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم ترد على شائعات تواجه منهج الرابع الابتدائى بمؤتمر "التعلم للحياة"

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:22 م
التعليم ترد على شائعات تواجه منهج الرابع الابتدائى بمؤتمر "التعلم للحياة" فعاليات مؤتمر "التعلم للحياة الاستعداد للمستقبل"
كتب ــ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات مؤتمر "التعلم للحياة الاستعداد للمستقبل" بمحافظة الأقصر في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2021، بحضور موجهي عموم الدراسات الاجتماعية، واللغة الانجليزية والمهارات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات، ومديرى التعليم الابتدائى على مستوى الجمهورية، و مستشارى المواد.
 
ويتناول المؤتمر عدة محاور عن رحلة تطوير التعليم من بداية الصف الأول لرياض الأطفال(kg1) وصوًلا لمناهج الصف الرابع الابتدائي، كما يتمحور هذا المؤتمر حول "التّعلم للحياة: الاستعداد للمستقبل، وهو يهدف إلى إعداد المعلّمين وبالتّالي المتعلّمين من خلال تنشئة تدعم دراساتهم وتتخطاها إلى المستقبل.
 
وذكرت الوزارة، أن الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية تقوم خلال المؤتمر بعرض تقديمي عن القضايا والتحديات التي تواجه التغيير والإطار العام للمناهج، والرد على الشائعات التي تواجه منهج الصف الرابع الابتدائي. 
 
وأكدت الوزارة، أن هذا الحدث للتّطوير المهنيّ القائم سيجمع معلمين وتربويّين من المنطقة لتوفير برنامج تدريب وسبل للتّطوير، معدّة خصّيصًا لدعم تطبيق المحتوى الذي تقدّمه مؤسّسة ناشيونال جيوجرافيك ليرنينج، وهو خاص بالمناهج الدّراسيّة لموادّ اللّغة الإنجليزيّة، والدّراسات الاجتماعيّة، والمهارات المهنيّة، وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات. 
 
جدير بالذكر، أنه من الجهات المشاركة بالمؤتمر الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم السعودية، ووزارة التربية والتعليم بالعراق الشقيقة، وكذلك شركة ناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدة شركاء دوليين ومحليين.

التربية والتعليم

مؤتمر التعلم للحياة الاستعداد للمستقبل

منهج الصف الرابع الابتدائي

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:00 ص

التعليم: امتحان الصف الرابع الابتدائى للتيرم الأول من بنك الأسئلة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص

التعليم: 20 سؤالا فى العربى و15لباقى المواد بامتحان الصف الرابع الابتدائى

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 12:00 ص

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى الأزهرى

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:38 ص

للطلبة وأولياء الأمور.. تعرف مواعيد وملاحظات امتحان الصف الرابع الابتدائى

السبت، 11 ديسمبر 2021 10:41 م

أخبار مصر.. التعليم تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول

السبت، 11 ديسمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة