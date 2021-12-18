"التضامن الاجتماعى" بالإسكندرية تنظم لقاء توعويا لأسر ذوى الهمم

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتوره ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لقاء التوعوي الأول لأسر ذوي الهمم والذي نظمته إداره التأهيل بالمديرية وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى حيث تناول اللقاء ،ندوة دينية حول التقبل للابناء ورعايتهم من منظور دينى ،كما قامت سمية عبد الرازق مدير إدارة التأهيل بعقد لقاء مع الامهات حول مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة وبحث مشكلات الاسر وتوجيههم.

وعلى هامش اللقاء القت دكتورة دينا الإسكندراني أخصائي نفسي بالإدارة ندوة توعوية حول أنواع الاعاقات واسبابها وقيمة التدخل المبكر ،كما قام متطوعي الجمعيات المدنية بتنظيم يوم ترفيهي للابناء في نفس وقت الندوات.

وتم الاستماع الى المشكلات التى تواجه الاسر مثل عدم القدرة على تسجيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على الموقع الإلكتروني وتم التوصية بتوفير متطوع للحجز الالكتروني لمن لا يستطيع التعامل مع الانترنت فور بدء المرحلة بالإسكندرية،عدم قدرة الأسر على أسعار الجلسات للابناء وتم توجيههم لمراكز تقدم الخدمات مجانا ، صعوبة الحصول على الادوية المكلفة التي يحتاجها الابناء بصفة مستمرة و سيتم المساهمة فى توقيرها من الجمعيات الخيرية.