البحث العلمى: 270 مليون جنيه لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا

كتب محمد صبحى

كشف تقرير لأكاديمية البحث العلمى، أنه على مدار الفترات الماضية تم تخصيص 270 مليون جنيه لمحور تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف دعم إنتاج المعرفة وتعميق التصنيع المحلي من خلال إنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى وتجميع شبكة من الكفاءات الوطنية في الجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية والصناعة لدفع الابتكار.

وأوضح التقرير، أن المشروعات والبرامج والمبادرات التى تم إطلاقها لتحقيق هذا الغرض هى تحالفات المعرفة والتكنولوجيا - KTA ، المبادرة القومية لصناعة سيارة كهربية مصرية - Electric Vehicles ، رالي القاهرة للسيارات الكهربائية - EVER-EGYPT ، مسابقة المواد المركبة - Composite Materials Competition، طبق فكرتك - Ideation Fund ، تصنيع قطع الغيار والمعدات والهندسة العكسية، مركز تصنيع وصيانة الأجهزة العلمية - Fab Lab ، مبادرة تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة «أبل» (APPLE).

وأكد التقرير أن أهم المخرجات كانت كالاتى :

• تكوين 86 فريق طلابي من جامعات مختلفة للإشتراك برالي السيارات الكهربائية على مدار 3 سنوات، وقد تم إشتراك 43 فريق على مدار ثلاث أعوام في السباق، وتم تدريب عدد 1256 طالب من كليات هندسة على مستوى 19 جامعة مصرية، وتم تصنيع 44 سيارة سباق كهربائية بنسبة مكون محلي في ورش الجامعات المشاركة، وتم تنفيذ 335 ساعة تدريب، وكانت المشاركة الجماهيرية خلال الثلاث أعوام 3700 فرد.

• تم تنفيذ مسابقة المواد المركبة بمشاركة 20 جامعة من الجامعات المصرية بعدد 30 فريقاً، وبإجمالي 194 طالباً وتم خلالها العديد من الأنشطة التدريبية والمعملية، والتدريب على حزم البرامج وإنتاج المواد المركبة في المنتدى الدولي لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة بروسيا الاتحادية.

•تصنيع جهاز تنفس صناعي مصري يضاهي في جودته الأجهزة المستوردة ويقلل التكلفة بالتعاون مع شركة بيوبيزنس والهيئة العربية للتصنيع وتم تصنيع الجهاز واعتماده من الاتحاد الأوروبي وحصل على ترخيص استثنائى من هيئة الدواء المصرية.

• تصميم وتصنيع آلة ذكية لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة في الأماكن العامة بالتعاون مع الجامعات والشركات.

• تم تـكوين 18 تحالف تكنولوجى فى مجالات تحلية المياه والدواء والإلكترونيات والصناعات الغذائية والفضاء والطاقة الجديدة والبتروكيماويات وتعميق التصنيع المحلى ويضم كل تحالف 10 جهات على الأقل من الجامعات ومراكز البحوث والصناعات الوطنية والمجتمع المدنى، ومن أهم مخرجات التحالفات التكنولوجية تنفيذ عدد 2 قمر صناعي IU مصري الصنع، وإطلاقهم إلى الفضاء، تصميم وتصنيع عدد 6 عدادات ذكية كاملة، ترقية عدد 8 عدادات مياه ميكانيكية إلى عدادات ذكية، وترقية عدد 4 عدادات غاز ميكانيكية إلى عدادات ذكية، تصنيع مضخة ضغط عالي بقدرة ٢٠٠م٣/ساعة تستخدم في محطات تحلية مياه البحر، تصميم وتصنيع محلي لخط إنتاج أغشية تحلية مياه بحر ومياه مسوس ويشمل 5 ماكينات، وأغشية تحلية المياه المالحة والمسوس بأقطار مختلفة (RO)، تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الإنتاج الحربى، تصنيع منتج غذائى مدعم بالفيتامينات والمعادن وحصل على براءة اختراع 1459/ 2019، تصنيع بيوفيلم لحفظ الجبن الجاف، إنتاج بديل نباتي طبيعي للجيلاتين الحيواني، تطوير مضاد حيوي طبيعي ضد مرض السالمونيلا في الدواجن.

ـ تصنيع العبوات البلاستيكية من مادةHDPE لإستخدامها في تعبئة المواد الكيماوية والمطهرات الفيروسية والبكتيرية، وتحضير وتعبئة المطهرات الفيروسية والبكتيرية، إنتاج الكلوركين محليًا على المستوى المعملي بطريق اقتصادية وبتكنولوجيا محلية، تسجيل أول منتج صيدلاني في شكل كريم لعلاج تجاعيد البشرة وعلامات تقدم السن في إدارة تسجيل مستحضرات التجميل بهيئة الدواء المصرية تحت رقم 58287/2020 بتاريخ 4/6/2020، وجاري تسجيل ثلاث منتجات صيدلانية لإستخدامها كمصدر لفيتامين (أ) وأنواع أخرى من الكريمات لعلاج الجلد والبشرة والحماية من أشعة الشمس، وتطوير عقار الرافيداسفير (ملكية مصرية) لإستعماله مع السوفوسبوفير (مثائل) لعلاج فيروس سي، تصميم سطح الخلية الشمسية، تصنيع توربينة رياح رأسية المحور قدرة 10 كيلو وات للإستخدامات الغير متصلة بالشبكة القومية للكهرباء، وتوربينة رياح أفقية المحور بقدرة 5 كيلو وات للإستخدامات الغير متصلة بالشبكة القومية للكهرباء، وتصنيع وتركيب قطع غيار كهربية وإلكترونية وميكانيكية لتوربينات الرياح بمزرعة الرياح بالزعفرانة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.