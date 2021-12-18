اسوشيتيد برس: مطالب موسكو لخفض التوترات مع الغرب حول أوكرانيا لا يمكن تحقيقها

كتبت رباب فتحى

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم بتسليط الضوء على قائمة روسيا من "الضمانات الأمنية"والتى وصفتها بالمثيرة للجدل، حيث وضعت موسكو مجموعة من الطلبات تريد من الغرب الموافقة عليها من أجل خفض التوترات في أوروبا ونزع فتيل الأزمة بشأن أوكرانيا ، بما في ذلك العديد من العناصر التي تم استبعادها بالفعل.

وتشمل المطالب فرض حظر على انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووضع حد لنشر القوات والأسلحة في الجناح الشرقي للناتو ، مما يؤدي في الواقع إلى إعادة قوات الناتو إلى حيث كانت تتمركز في عام 1997 ، قبل التوسع شرقًا، وفقا لوكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية، وهو ما اعتبرته الوكالة أمر غير قابل للتحقيق.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة المعاهدة المكونة من ثماني نقاط حيث احتشدت قواتها على مسافة قريبة من حدود أوكرانيا. وقالت موسكو إن تجاهل مصالحها سيؤدي إلى "رد عسكري" شبيه بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وطالب فلاديمير بوتين الغرب بأن يقدم لروسيا "ضمانات قانونية" لأمنها. لكن من المرجح أن يتم رفض مقترحات الكرملين العدوانية في العواصم الغربية كمحاولة لإضفاء الطابع الرسمي على مجال نفوذ روسي جديد على أوروبا الشرقية.

وقالت الوكالة إنه تم تسليم المطالب ، التي أوضحتها موسكو بالكامل لأول مرة ، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وهي تشمل مطالبة الناتو بسحب أي قوات أو أسلحة تم نشرها في الدول التي انضمت إلى الحلف بعد عام 1997 ، والتي ستشمل الكثير من أوروبا الشرقية ، بما في ذلك بولندا ودول الاتحاد السوفيتي السابق مثل إستونيا وليتوانيا ولاتفيا ودول البلقان.

وطالبت روسيا أيضًا باستبعاد الناتو مزيدًا من التوسع ، بما في ذلك انضمام أوكرانيا إلى الحلف ، وعدم إجراء تدريبات دون موافقة مسبقة من روسيا في أوكرانيا وأوروبا الشرقية ودول القوقاز مثل جورجيا أو في آسيا الوسطى.