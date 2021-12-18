ارتفاع عدد ركاب الطائرات إلى 2.3 مليون راكب فى أغسطس الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع عدد ركاب الطائرات في مصر في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ عدد الركاب نحو 2.3 مليون راكب في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 700 ألف راكب فقط في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت 1.6 مليون راكب.

وأظهرت البيانات تواصل ارتفاع عدد ركاب الطائرات منذ شهر يوليو الماضي، والتي سجلت نحو 2.1 مليون راكب، بعدما كانت 500 ألف راكب فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 1.6 مليون راكب.

وفي نفس السياق، ارتفعت كمية البضائع المنقولة بالطائرات لتسجل نحو 19.3 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 16 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 3.3 ألف طن، وفي شهر يوليو الماضي بلغت كمية البضائع المنقولة نحو 19.2 ألف طن، مقابل 16.7 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2.5 ألف طن.

وارتفعت حركة الطائرات في أغسطس الماضي لتصل إلى 19.8 ألف رحلة، بينما كانت 7.8 ألف رحلة في شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة طيران.

وقالت بيانات الإحصاء، إن ارتفاع حركة الطيران في أغسطس الماضي، جاء استكمالا للارتفاع الذي بدأت تشهده حركة الطيران منذ يوليو الماضي، حيث سجل 18.5 ألف رحلة طيران، مقابل 6.5 ألف رحلة طيران في شهر يوليو المناظر عام 2020، بزيادة بلغت 12 ألف رحلة طيران.

وشهد قطاع الطيران تعافيا ملحوظا منذ شهر يونيو الماضي، حيث بلغ عدد الرحلات نحو 14.7 ألف رحلة، مقابل 500 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة 14.2 ألف رحلة، وارتفع عدد ركاب الطائرات إلى 2.1 مليون راكب في شهر يوليو الماضي، مقابل 500 ألف راكب فقط في شهر يوليو 2020، بزيادة بلغت 1.6 مليون راكب، وارتفعت في شهر يونيو الماضي لتصل إلى 1.6 مليون راكب، مقابل 300 ألف راكب فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 1.3 مليون راكب.