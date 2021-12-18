إغلاق 5 منشأت و رفع 35 حالة إشغال مخالفة بحى وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة، أسفرت عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 12 محضرا و7 إنذارات، ورفع 35 حالة إشغال والتحفظ على 15 شيشة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف المحاسب رجب النقيدى رئيس حى وسط، دفع حى وسط اليوم بحملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات ؛والمطاعم ؛ الكافيهات، المقاهى والمحلات، بشارعي: نبيل الوقاد والنبى دانيال.

وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشات المذكورة ؛ للتأكد من سلامة الأدوية والسلع ؛ومتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة معاون رئيس حى وسط للخدمات، مدير ووكيل إدارة اشغال الطريق، رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، محصل الايرادات، ومفتش الإدارة العامة للرصد البيئى، ومديريات: الشئون الصحية؛ التموين، الطب البيطرى، والقوى العاملة، وشركتى المياه والصرف الصحى وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 5 منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم وجود تراخيص، والتفتيش على المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة اغذية وسط، وتحرير 4 محضر لعدم توافر اشتراطات صحية، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.

كما تم التفتيش على 6 منشأت بمعرفة الأمن الصناعى وسط، وتحرير 6 محاضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد إخطار الحريق واخطار الكهرباء.وعدم وجود خطة طوارئ، تحرير 4 محاضر من ادارة الرصد البيئى للمحافظة لعدم توفير حاويات، ضبط عدد 35 حالة اشغال، والتحفظ على 15شيشة، بمعرفة إدارة اشغال الطريق بحى وسط، وتوجيه عدد 3 انذرات لتحويل العدادات التجارية إلى عدادات مسبقة الدفع بمعرفة شركة مياه.

وتم خلال الحملة التشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.