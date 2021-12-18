إزالة 576 حالة تعد بمساحة 65866 متر مربع على النيل والمجارى المائية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 576 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 65 ألف و866 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 401 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 26292 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، وعدد 129 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 35112 متر مربع .