أئمة ودعاة أوقاف الأقصر يشاركون فى ندوات توعية مجتمعية مع القومى للمرأة بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أنه بدأت المديرية فى المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات حول التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر بالتعاون مع المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه إنطلقت فعاليات ندوات "جلسات الدوار" التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، بدءاً من اليوم السبت، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث تم اليوم عقد أول ندوة من هذه الندوات وذلك بقرية الدير بإسنا، حيث شارك فيها فضيلة الشيخ حسن منصور أمام وخطيب باوقاف إسنا، وأمانى مدنى المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأه بالأقصر، وبحضور سيدات قرية الدير بإسنا.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أنه يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون مع أوقاف الأقصر فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وفى نفس السياق نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر، فعاليات ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة بكلية الألسن، وذلك بحضور الدكتورة إيمان رجب نجيب، مدير الوحدة، وهبة رمضان، ومها النوبي، مسؤولي رعاية الشباب بالكلية ولفيف من مختلف طلاب كليات الجامعة، وذلك في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم تنظيم الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حيث حاضر في الورشة كلا من سماح محمد محمود، مدربة لغة الإشارة، ومن ذوي الهمم (الصم) دعاء أبو الحجاج ورحاب أبو الحجاج، وتم خلال الورشة تدريب الطلاب على استخدام لغة الإشارة لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.



أئمة ودعاة أوقاف الأقصر يشاركون فى ندوات توعية مجتمعية (1)



أئمة ودعاة أوقاف الأقصر يشاركون فى ندوات توعية مجتمعية (2)