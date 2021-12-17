ورشة عمل لتحديث معايير الجودة الوطنية لتعليم الكبار فى مصر

كتب ــ محمود طه حسين

افتتح الدكتورعاشورعمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور بشر إمام مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وماريآن أخصائي برامج التعليم بمكتب اليونسكو بالقاهرة ورشة عمل بعنوان "تحديث معايير الجودة الوطنية لتعليم الكبار في مصر"، بقاعة المؤتمرات فى الهيئة العامة لتعليم الكبار

وذكر بيان للهئية اليوم، أن الدكتور عاشور عمرى، أكد فى كلمته، أن الحركة التي تشهدها منظومة تعليم الكبار في مصر، غير مسبوقة بالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة سواء كانت منظمات مجتمع مدني أو حكومية أو قطاع خاص وبخاصة الجامعات المصرية، مؤكدًا أن ورشة العمل، هى ورشة خبراء يناقشون موضوعا مهما وهو جودة التعليم للكبار، وأننا نعتمد في المقام الأول على التعليم غير النظامي، وأنه لا يلقى الدعم الكافي؛ لتحقيق منظومة الدولة، ولكننا نسعى بأن تكون هناك مؤسسات تعليمية ثابتة لتعليم الكبار.

وقدم عمري عرضا تعريفيا لمشروع إعداد المعايير القومية لتعليم الكبار يتضمن:"التعريف المشروع، الحاجة إلى معايير وطنية لتعليم الكبار، منهجية التنفيذ والأهداف، المخرجات"، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود موحدة التي تبذلها شبكات متعددة تجمع المجتمع المدني، والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى الجامعات بمصر، وكلنا نذكر أنه منذ شهر تم تكريم جامعة عين شمس لجهودها في محو الأمية، حيث فازت مصر بجائزة اليونسك لمحو الأمية لعام2021، ومع ذلك لا تزال الأمية تمثل تحديٱ كبيرٱ، وأزمة كورونا قد أجبرتنا على إعادة التفكير في التواصل مع غير المتعلمين، فقمنا بتطوير أساليب، واستراتيجيات مبتكرة في تسهيل عملية تعليم الكبار، ولكل المتعلمين، وأن مكتب اليونسكو على أتم استعداد بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لتحديث، وتطوير معايير الجودة الوطنية لتعليم الكبار.

وتم تقسيم ورشة العمل إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى ( مناقشة المعايير المؤسسية والتوصيات المقترحة)- المجموعة الثانية ( مناقشة المعايير للمتعلم والمعلم والمحتوى والتوصيات المقترحة)- المجموعة الثالثة ( مناقشة المعايير لبيئة التعلم واستراتيچيات التعلم والتدريب والمتابعة والتقويم والتوصيات المقترحة).

حضر الورشة أعضاء مكتب اليونسكو بالقاهرة،و خبراء تعليم وتعلم الكبار بالجامعات المصرية، والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، وخبراء هيئة تعليم الكبار