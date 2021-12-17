نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر بعد تأكد إصابة 4 موظفين بأوميكرون بالكنيست

قال مسؤولون إسرائيليون، إن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ونحو 130 آخرين في الكنيست دخلوا الحجر الصحي مساء اليوم، بعد التأكد من إصابة 4 من موظفى الكنيست بفيروس كورونا.
وقالت وسائل إعلام عبرية من ضمنها صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إن شخصًا واحدًا على الأقل من الأربعة يُشتبه في أنه حامل لمتحور "أوميكرون".
ودخل عضو الكنيست سيمون ديفيدسون، وهو من حزب "يش عتيد"، أيضًا في عزلة ذاتية بسبب تفشي الوباء.
وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن مسؤولا بالكنيست أبلغ نتنياهو أنه تم التأكد من إصابة مدرب في صالة الألعاب الرياضية بالبرلمان الإسرائيلي بكورونا.. والمدرب الذي تم التأكد من إصابته أشرف على تدريب نتنياهو قبل يومين.
وقال الليكود "رئيس الوزراء السابق يتصرف وفقًا للمبادئ التوجيهية وينتظر نتائج الاختبارات".
يذكرأن، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس إن فحوصاتها أثبتت إصابة أحد حراس الأمن فى الكنيست بمتحور (كورونا) الجديد (أوميكرون).
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الحارس كان آخر مرة في الكنيست يوم /الأحد/ الماضى، وفى محاولة لمنع انتقال العدوى، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات بعزل 21 حارسًا وموظفًا آخرين بالكنيست، وكذلك لعضو الكنيست مئير بوروش.
كانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أضافت الإمارات وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد إلى قائمة "الدول الحمراء" إذ سجلت هذه الدول مُعدل إصابات مُرتفع بمتحور (أوميكرون) الجديد، والدول المدرجة على القائمة الحمراء يُحظر سفر الإسرائيليين إليها ويلزم العائدون منها بالحجر الصحي في الفندق.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس -في بيان صحفي أمس- إنه موجود في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة اختبار أحد أفراد طاقمه إيجابية وأنه سيجري اختبارًا للتأكد من خلوه من (كورونا).
وألغى المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) اجتماعًا كان مقررًا عقده الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الحجر الصحي.
وكان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد قال الثلاثاء إن فحوصات وزارة الصحة أكدت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس (كورونا)، ولم يُحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هوية الراكب.
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