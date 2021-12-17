مصرع وإصابة 15 شخصا فى حادثين متفرقين بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 14 شخص آخرين فى حادثين متفرقين بالمنيا ، حيث شهد طريق بنى موسى التابع لمركز ابوقرقاص حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بينما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق إحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ، بانقلاب سيارة ملاكى على طريق قرية طنبدى التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.
وأسفر الحادث عن مصرع شخص، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم .
وبالانتقال تبين مصرع شخص يدعى عبد الرحمن جمال 18 سنه ، بينما أصيب 6 أشخاص آخرين . فيما شهد طريق بنى موسى التابع لمركز ابوقرقاص حادث انقلاب سيارة ربع نقل واسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركز لتلقى العلاج .
وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادثين السرعة الزائدة التى أدت إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائقين وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق
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