مصرع شخص في حادث سيارة بسوهاج وضبط المتسبب في الحادث

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعلقه بسيارة وسقوطه أرضاً بسوهاج ووفاته.. وضبط قائد السيارة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعلقه بباب سيارة "ميكروباص" وسقوطه أرضاً بسوهاج مما تسبب فى وفاته.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بأنه أثناء سير نجله (سائق - مقيم بذات الناحية) بأحد الطرق بدائرة المركز ، إصطدمت به سيارة "ميكروباص" قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) مما نتج عنه وفاته ، وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجله ونفى وجود شبهة جنائية.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة المشار إليه .. وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجىء بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وفى وقت لاحق تم تداول مقطع الفيديو المشار إليه وبمواجهة قائد السيارة أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص على أولوية المرور ، فقام على إثرها الأخير بالإتصال بالمجنى عليه لإيقاف السيارة ، حيث فوجئ قائد السيارة بتعلق المجنى عليه بباب السيارة محاولاً إيقافه ، فقام بالإسراع بالسيارة مما أدى إلى سقوط المجنى عليه أرضاً ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.