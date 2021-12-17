اليوم السابع
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لليوم الرابع.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لشدة الرياح وضعف الرؤية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:12 ص
لليوم الرابع.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لشدة الرياح وضعف الرؤية إلغاء رحلات البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر لشدة الرياح
الأقصر – أحمد مرعى

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لليوم الرابع على التوالى، شهدت منطقة أرض مطار البالون الطائر بغرب محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، إلغاء حركة وإقلاع رحلات البالون الطائر بالبر الغربي وذلك نتيجة شدة الرياح وضعف الرؤية فى السماء لدى الإرتفاع للحد المخصص لإنطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، وذلك تجنباً لأى أضرار جراء الطقس المتقلب حالياً فى البلاد.

ويقول أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، إن أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، شهدت نتيجة شدة الرياح ضعف الرؤية بالأعلى فى الصباح الباكر لإصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بعدم التحليق فى سماء المحافظة، حيث قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس غير مناسبة للإقلاع والتحليق سيؤدي لقلة الرؤية نتيجة الضباب الكثيف فجراً.

وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدي لتوقف الرحلات تماماً وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.

يذكر أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون.

 


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