لراغبى العمل بالتمريض.. حبس متهم بالتزوير والنصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة

كتبت - أمنية الموجى

قررت النيابة العامة، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية تخصصت في كلية التمريض وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط ( عدد 6 شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات وممهورة بأكلاشيه مقلد منسوب صدوره لجهة حكومية ومعدة للتزوير– شهادة طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى المستشفيات ومعدة للتزوير- عدد 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية - عدد 11 كارنيه بأسماء أشخاص منسوب صدورها للأكاديمية- دفتر إيصالات إستلام نقدية- هاتف محمول وحاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.ك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.