فنان تشكيلي فرنسى يقدم ورشة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر ضمن احتفالات اليوبيل الفضى

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الفنان التشكيلي الفرنسي روجيه دال أحد نجوم الفن حول العالم، ورشة عمل داخل كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وذلك خلال فعاليات احتفالات الكلية باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشائها، حيث أنه عاد الفنان الفرنسي للكلية بعد مرور 11 سنة على إقامته أول معرض فنى له داخل الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أن الفنان التشكيلي الفرنسي روجيه دال، عاد من جديد لكلية الفنون الجميلة بعد أن قام بإقامة معرض له فى عام 2010، وافتتحه الفنان الدكتور صالح عبد المعطى عميد الكلية السابق، واللواء احمد عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة الأسبق، ولفيف من عشاق الفنون الجميلة من المصريين والأجانب.

وكان قد أقام الفنان التشكيلي الفرنسي روجيه دال معرضه بدعم وفد من أكاديمية الفنون بستراسبورج، حيث احتوى المعرض الذى أقيم تحت عنون "إبداعات روجيه دال فى الأقصر" على 25 لوحة فنية رسمها روجيه دال فى الأقصر خلال عامي 2008 و2009، وهى تصور معالم المدينة وتاريخها بعيون فنان ينتمي لمجموعة فناني أوروبا الملتزمين بالكلاسيكية فى أعمالهم الفنية .

ومن الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي الفرنسي روجيه دال، يعمل أستاذا أكاديمية الفنون بستراسبورج وقد سبق إقامة معرض " إبداعات روجيه دال فى الأقصر " بسياك جاليرى فى ستراسبورج الفرنسية فى شهر مارس من عام 2009، وتم نقله لمدينة الأقصر التى افتتح بها وإستمر ثلاثة أسابيع.



الفنان التشكيلي الفرنسي روجيه دال يعود لفنون جميلة الأقصر