طقس شمال سيناء.. سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية ورفع حالة الاستنفار

شمال سيناء ـ محمد حسين

تعرضت شمال سيناء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطقها الساحلية ببئر العبد والعريش والشيخ زويد، وأعقب سقوط المطر سطوع طبيعى للشمس مع انخفاض فى درجات الحرارة ارتفاع فى أمواج البحر، ولم تعق الأحوال الجوية المتغيرة الأهالى بمناطق قرى الشيخ زويد عن العمل فى مزارعهم ومواصلة تجهيزات موسم الشتاء من زراعة القمح والشعير انتظارا لسقوط المطر بغزارة لريها.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، إن غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وبدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء لأى موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.