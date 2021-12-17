اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 4 عمال نظافة حاولوا إدخال مواد مخدرة وهواتف لسجين بشبرا الخيمة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:25 م
ضبط 4 عمال نظافة حاولوا إدخال مواد مخدرة وهواتف لسجين بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 عمال نظافة، حال محاولتهم إدخال كمية من المواد المخدرة لسجين مودع بسجن قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك تاكيدا على يقظة رجال المباحث حال متاعبة السجون وغرف حجز الأقسام والوقوف على انتظام المودعين بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود معولمات سرية لضباط مباحث القسم بمحاولة عدد من عمال النظافة التابعين لحى شرق شبرا الخيمة إدخال كمية من المواد المخدرة للسجناء نظير مبالغ مالية وذلك حال تواجدهم بالقسم لرفع القمامة.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وتشكيل فريق بحثى من ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتمكنوا من ضبط 4 عمال نظافة تابعين لحى شرق شبرا الخيمة، حال قيامهم بأعمال النظافة بالقسم، وبحوزتهم كيس بلاستيكى بداخله "4 قطع لمخدر الحشيش بإجمالى وزن 50 جرام، و3 كيس لمخدر البودر، و297 قرص مخدر، وسلاح أبيض، و3 هاتف محمول، و6 دفتر بفرة، و4 كابل شحن، و6 شفرات".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدخالها للسجناء لترويجها داخل سجن القسم، نظيم مبلغ مالى 2500 جنيها، تحصلوا عليه من أحد الأشخاص ذوى أحد السجناء بالقسم، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبرا الخيمة

قسم ثان شبرا الخيمة

سجن قسم ثان شبرا الخيمة

مخدرات

مواد مخدرة

عمال نظافة

حى شرق شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمنزله فى القناطر الخيرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:33 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص وسط الزراعات بكفر شكر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:52 ص

أمن القليوبية يوزع 50 بطانية على مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى بنها الجامعى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:18 م

أمن القليوبية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المنازل بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:11 م

أمن القليوبية يضبط عاملا بحوزته 22 قطعة سلاح أبيض "مطواة" بمسطرد

السبت، 04 ديسمبر 2021 12:27 م

أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما 35 لفافة هيروين قبل ترويجها بالخانكة

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 08:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة